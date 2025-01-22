شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: يجب مد يد العون والمساعدة للإدارة السورية الجديدة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أنه يجب الصبر ومد يد العون والمساعدة للإدارة السورية الجديدة، والتواصل معها، ومنحها المزيد من الوقت.

وأضاف خلال مشاركته في جلسة بعنوان “الدبلوماسية في أوقات الفوضى” على هامش منتدى “دافوس”: “الواقع أنهم ورثوا بلدا منقسما ومدمر بدون مؤسسات وعليهم بناء ذلك، وهو ليس بالأمر الهين”.

وتابع: “يجب على المجتمع الدولي أن يشاركوا ويساعدوا سوريا وشعبها ليروا مستقبل أفضل، وقد لمسنا من الإدارة الجديدة بدمشق التعاون مع الشركاء في الإقليم”.

وأضاف: “هم منفتحون للغاية علي سماع الملاحظات والعمل مع المجتمع الدولي للمضي في الاتجاه الصحيح، لذا يجب أن نعمل علي إزالة العقوبات التي فرضت علي النظام السوري سابقا”.