شكرا لمتابعة خبر عن مهتمة بالتراث تروي ذكرياتها عن عادات الزواج قديما بالثمانينات والتسعينات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سردت أمل سليمان، مهتمة بالتراث القديم والزي الشعبي، أبرز عادات الزواج قديما في الثمانينات والتسعينات وأكثر العادات المشهورة عند العروس وأهل العروس.

وقالت إن الزوج قديما يعطي لزوجته في الزواج هدية سواء كان ذهب أو مال على حسب مقدرته المادية، ،كما جرت العادة أن تذهب العروس لزيارة بيت أهلها في اليوم الثالث من العرس وترتدي كامل ذهبها، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها بقناة روتانا خليجية.

وأضافت أن بعد الزفاف بأسبوع تقوم أسرة العروس بزيارة ابنتهم محملين بوجبة غداء أو عشاء، كما يجب على العروس أن ترتدي ذهبها بالكامل عندما تستقبل الضيوف.

وأشارت إلى أنه من العيب أن تذهب والدة العروس أو اختها غير المتزوجة لإيصال أثاث ابنتها إلى منزل الزوجية، وإنما تنوب عنها أختها أو عمتها بشرط أن تكون متزوجة، كما تذهب أم العروس وأختها وعمتها لشراء تجهيزات الزواج من أقمشة وعطور منها عطر الأميرة النائمة.

وأشارت إلى أن الحياة قديما كانت بسيطة، وحفلات الزفاف تستضيف الكثير من الضيوف، مشيرة إلى أن الذهب المقدم للعروس رمز للوجاهة.