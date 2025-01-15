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وظائف أكاديمية للرجال والنساء في جامعة حائل.. إليك رابط التقديم

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة حائل عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الأكاديمية برتبة أستاذ مساعد (رجال - نساء).
وذكرت الجامعة عبر حسابها الرسمي، إن الوظائف المطلوبة ستكون بنظام العقود على الوظائف الرسمية في عدة تخصصات.
ودعت الراغبين في التقديم والاطلاع على المزيد من التفاصيل الدخول على الرابط التالي: https://kamzx.uoh.edu.sa/EmpProfessor/Default
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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