شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف أكاديمية للرجال والنساء في جامعة حائل.. إليك رابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة حائل عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الأكاديمية برتبة أستاذ مساعد (رجال - نساء).

وذكرت الجامعة عبر حسابها الرسمي، إن الوظائف المطلوبة ستكون بنظام العقود على الوظائف الرسمية في عدة تخصصات.

ودعت الراغبين في التقديم والاطلاع على المزيد من التفاصيل الدخول على الرابط التالي: https://kamzx.uoh.edu.sa/EmpProfessor/Default