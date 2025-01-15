شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف أكاديمية للرجال والنساء في جامعة حائل.. إليك رابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة حائل عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الأكاديمية برتبة أستاذ مساعد (رجال - نساء).
وذكرت الجامعة عبر حسابها الرسمي، إن الوظائف المطلوبة ستكون بنظام العقود على الوظائف الرسمية في عدة تخصصات.
ودعت الراغبين في التقديم والاطلاع على المزيد من التفاصيل الدخول على الرابط التالي: https://kamzx.uoh.edu.sa/EmpProfessor/Default
وذكرت الجامعة عبر حسابها الرسمي، إن الوظائف المطلوبة ستكون بنظام العقود على الوظائف الرسمية في عدة تخصصات.
ودعت الراغبين في التقديم والاطلاع على المزيد من التفاصيل الدخول على الرابط التالي: https://kamzx.uoh.edu.sa/EmpProfessor/Default