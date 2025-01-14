شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم امرأتان.. القبض على 3 بجازان في عمليتين لتهريب المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخالفين

الدمام - شريف احمد - ألقت دوريات الأفواج الأمنية في منطقة جازان القبض على امرأتين لترويجهما مادتي الحشيش والميثامفيتامين (الشبو) المخدرتين بمحافظة الدائر.وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.كما ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في منطقة جازان القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، لترويجه نبات القات المخدر.وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة.ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني mail: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.