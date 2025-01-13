شكرا لمتابعة خبر عن روائية تروي تجربتها في الغيبوبة بعد حادث مأساوي ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روت الروائية والمستشارة الأسرية خلود العصفور عن معاناتها خلال دخولها في غيبوبة استمرت 8 أيام بسبب حادث تعرضت له، والتي وصفتها بالمخيفة.

وقالت خلود خلال حديثها في برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية: “كنت خارجة أنا وأطفالي الصغار إلى بيت خالتي، وفجأة انقلبت السيارة وكنت جالسة في الخلف، والحمد لله كان هناك رصيف رفع السيارة عني”.

وأكدت خلود أنها كانت تسمع صوت الأشخاص خلال وجودها في الغيبوبة ولم تقدر على الرد عليهم، بالإضافة إلى الشعور بالألم الشديد.

ونوهت خلود بأنها كانت ترغب في مشاركة تجربتها مع الحادث ودخولها في غيبوبة، حتى يستمد أطفالها منها القوة وتثبت لهم أن هذا الحادث هو بداية نجاح لهم.