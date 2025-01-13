شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سيارات سكراب وباعة أسطوانات غاز بالعزيزية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة مجلس الشورى يناقش مقترح مشروع "نظام رعاية الموهوبين" رئيس وزراء اليونان يصل إلى العلا

حملات سابقة

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة محافظة جدة حملة رقابية واسعة بنطاق ”العزيزية“ أسفرت عن مصادرة ثماني سيارات نقل محملة بكميات من ”السكراب“ بالإضافة إلى ضبط سيارات تُستخدم لبيع أسطوانات الغاز بطرق عشوائيةوأوضحت رئيسة بلدية العزيزية، هبه البلوي، أن الفرق الرقابية بالنطاق تمكنت من رصد أنشطة غير نظامية لنقل“السكراب”، حيث تم التعامل مع المخالفات وفق الأنظمة ومصادرة الكميات المضبوطة.أضافت البلوي أنه استمراراً للحملات السابقة، رصدت البلدية سيارات نقل تستخدم لبيع أسطوانات الغاز بطرق عشوائية وغير آمنة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطط البلدية المستمرة لرصد كافة المخالفات وتحسين المشهد الحضري، مع التركيز على منع الممارسات العشوائية التي تضر بالبيئة والسلامة العامة.وثمّنت أمانة جدة تعاون المواطنين والمقيمين في تحسين الخدمات عبر الإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق“بلدي”أو عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940