شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 15-1-2025 مع التوقعات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

تحرك سعر الذهب فى مصر خلال خلال الساعات القليلة الماضية على خلفية تذبذب أسعار الذهب العالمية بين مستويات 2660 إلى 2670 دولاراً مما انعكس على سعر الذهب اليوم فى مصر.



وننشر سعر الذهب اليوم فى مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، وذلك وسط توقعات بتغيرات كبيرة فى تعاملات اليوم مع تطور سوق الذهب العالمى.

أسعار الذهب اليوم



عيار 24 يسجل 4291 جنيها.

عيار 21 يسجل 3755 جنيها.

عيار 18 يسجل 3219 جنيها.

الجنيه الذهب 30040 جنيها.



البورصة العالمية للذهب تنتظر ترامب

يحصل الذهب على الدعم خلال الفترة الحالية بشكل أساسى من المخاوف وعدم اليقين بشأن السياسات القادمة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب وإدارته الجديدة، فقد أفادت تقارير بأن فريق ترامب يعد خطة لفرض تدريجى للرسوم الجمركية التجارية فى الأشهر المقبلة، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كان ترامب سينفذ خطته بمجرد بدء فترة ولايته الثانية في 20 يناير أم لا.



وتتضمن الخطة زيادات فى الرسوم الجمركية تتراوح بين 2% و5% كل شهر، بهدف منع الارتفاع المفاجئ فى التضخم بسبب الرسوم الجمركية. وكان قد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات منذ اليوم الأول من رئاسته، حيث كانت الرسوم الجمركية التى وعد بها بنسبة 60% على الصين هى أكبر نقطة قلق فى الأسواق.



وقد دفعت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية التى قد يفرضها ترامب بعض الطلب على الملاذ الآمن للذهب، ولكن تم تعويض هذا إلى حد كبير بالمخاوف من أن الرسوم الجمركية ستؤثر على التضخم مما سيبقى أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.



من جهة أخرى ينصب الاهتمام هذا الأسبوع بشكل مباشر على بيانات التضخم الأمريكية حيث يصدر مؤشر أسعار المنتجين في وقت لاحق من اليوم وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء لتقدم المزيد من الرؤى حول الاقتصاد ومسار سياسة ابنك الاحتياطى الفيدرالى لعام 2025، ومن المقرر أيضًا أن يتحدث العديد من أعضاء ابنك الاحتياطي الفيدرالى هذا الأسبوع.