شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور" يشدد على إرشادات سلامة الطلاب أثناء انتظار حافلات النقل المدرسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شددت الإدارة العامة للمرور على أهمية الالتزام بالإرشادات المرورية لضمان سلامة الطلاب أثناء انتظار واستخدام حافلات النقل المدرسي، مؤكدةً أن سلامة الطلاب تمثل أولوية قصوى ضمن الجهود المبذولة لتعزيز السلامة المرورية.

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وأوضحت إدارة المرور أن الالتزام بإجراءات السلامة يبدأ من التأكد من خلو الشارع تماماً من المركبات قبل العبور، والانتظار في مكان آمن بعيداً عن حافة الطريق، مشيرةً إلى أن التهاون في هذه النقاط قد يؤدي إلى تعريض حياة الطلاب للخطر.

كما أكدت على ضرورة التأكد من توقف الحافلة بشكل كامل قبل الصعود إليها أو النزول منها، مع مراعاة الصعود والنزول بطريقة منتظمة وهادئة.

تعزيز ثقافة السلامة المرورية

وأضافت إدارة المرور أن هذه الإرشادات تستهدف تعزيز ثقافة السلامة لدى الطلاب وأولياء الأمور، وتأتي في إطار حرص المرور على التعاون مع وزارة التعليم لتوفير بيئة آمنة للنقل المدرسي.

ودعت أولياء الأمور والمعلمين إلى توجيه الطلاب وتشجيعهم على الالتزام بهذه الإرشادات لما لها من أثر مباشر في ضمان سلامتهم خلال رحلتهم اليومية من وإلى المدرسة.

وأكدت إدارة المرور على أهمية تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية، مشيرةً إلى أن نشر الوعي المروري في المجتمع يمثل حجر الأساس لتقليل الحوادث المرورية وضمان سلامة مستخدمي الطريق، وخاصة فئة الطلاب، التي تعد الركيزة الأساسية لبناء المستقبل.