شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر السعودي.. 345.8 الف حالة إسعافية بمكة في 2024م والان نبدء بالتفاصيل

أسطول إسعافي

خدمة 24 ساعة

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة عن إحصائيتها لعام 2024م حيث بلغ عدد الحالات التي تم مباشرتها من الفرق الاسعافية بالمنقطة 345.818 حالة.وأوضحت الهيئة، أن الحالات تنوّعت ما بين حالات مرضية وكانت هي النسبة الأعلى بواقع 154.893 حالة، وكانت النسبة الأعلى لهذه البلاغات في العاصمة المقدسة بـ 91.184 وجاءت جدة بـ 46.388 ثانياً والطائف بـ 17.321 ثالثاً .وجاءت بلاغات الحوادث ثانياً في مجموع الحالات بواقع 98.496 حالة كانت النسبة الاعلى لمحافظة جدة بـ 40.867 يليها العاصمة المقدسة بـ 34.947 وثالثاً الطائف بـ 13.682 حالة . بينما بلغ عدد الحالات الأخرى 101.429 حالة، بينما نقل الإسعاف الجوي في المنطقة 333 حالة ضمن مسار النقل الإسعافي الجوي.تمتلك الهيئة أسطول إسعافي مجهزاً بأحدث التقنيات الإسعافية لمواجهة الكوارث والأزمات الطارئة، مجهزة تجهيزاً كاملاً للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، بالإضافة إلى مركبات الإسعاف وعربات الدفع الرباعي وعربات الجولف والدراجات النارية .وتسعى الهيئة للوصول لزمن استجابة أقل من خلال تعاون قائدي المركبات مع سيارات الإسعاف بفتح المجال لهم أثناء مباشرة الحالات وعدم التجمهر الذي من شأنه إعاقة عمل الفرق وتأخر الوصول، إضافة إلى عدم ملاحقة سيارات الإسعاف أثناء النقل والمباشرة للحالات الإسعافية الطارئة.ووفقاً للهيئة، يبلغ عدد المراكز 98 مركزًا بمنطقة مكة المكرمة تعمل على مدار الساعة، منها 24 مركزًا بمحافظة الطائف، و36 مركزًا بمحافظة جدة، و38 مركزًا تابعًا للعاصمة المقدسة بأطقمها من أطباء وأخصائيين وفني إسعاف طب طوارئ.وأكدت " الهيئة " أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق "أسعفني" الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد؛ لاسيما وأنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية مما يسهل من عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ، متمنين للجميع دوام الصحة والعافية.