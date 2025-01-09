رئيس غواتيمالا يمنح السفير المنهالي وسام «أنطونيو خوسيه دي إيريساري» برتبة الضابط الكبير

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

منح فخامة برناردو أريفالو، رئيس جمهورية غواتيمالا، أحمد حاتم برغش المنهالي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة غير المقيم لدى جمهورية غواتيمالا الأسبق، وسام «أنطونيو خوسيه دي إيريساري» برتبة «الضابط الكبير»، وذلك تقديراً لجهوده المتميزة خلال فترة عمله سفيراً غير مقيم لدولة الإمارات، ومساهماته الفاعلة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وقام خورخيه رافائيل ارشيلا رويز، سفير جمهورية غواتيمالا لدى الدولة، بتقليد سعادته الوسام في حفل رسمي أقيم بمقر سفارة جمهورية غواتيمالا لدى الدولة.

وأعرب خورخيه رافائيل ارشيلا رويز، سفير جمهورية غواتيمالا لدى الدولة، خلال حفل التكريم، عن تهانيه للسفير المنهالي بمناسبة حصوله على هذا الوسام الرفيع، الذي يُعد من أرفع الأوسمة التي تمنحها جمهورية غواتيمالا لرؤساء الدول والشخصيات العالمية البارزة، تقديراً لدورهم الريادي ومساهماتهم المؤثرة في تطوير العلاقات مع جمهورية غواتيمالا.

وأشاد بالدور المحوري الذي لعبه السفير المنهالي في تعزيز التعاون بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائية.من جانبه، عبّر أحمد حاتم برغش المنهالي عن امتنانه العميق لهذا التكريم الرفيع من فخامة برناردو أريفالو، رئيس جمهورية غواتيمالا، مشيراً إلى أنه يعكس عمق العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية غواتيمالا. كما أعرب عن تقديره للتعاون والدعم الذي حظي به من الحكومة الغواتيمالية خلال فترة عمله.

الجدير بالذكر، أن السفير المنهالي هو أول سفير غير مقيم لدى جمهورية غواتيمالا يتم تكريمه بوسام «أنطونيو خوسيه دي إيريساري» برتبة «الضابط الكبير».