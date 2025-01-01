شكرا لقرائتكم خبر عن يُرى بالعين المجردة.. رصد هلال شهر رجب بسماء الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رُصد مساء اليوم الأربعاء هلال شهر رجب في سماء مدينة عرعر بالحدود الشمالية، وهو أول هلال في العام الميلادي الجديد.

وشوهد الهلال بالعين المجردة يزين الأفق الجنوب الغربي.

وقت مثالي لرصد الأجسام الخافتة

أوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان الرمضون، أن هلال القمر أصبح أكثر وضوحًا وارتفاعًا في السماء مقارنة بالليلة الماضية.

ويمكن ملاحظة الجانب غير المضاء من سطح القمر مضيئًا بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.



ويعود السبب في رؤية القمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، لكن الحركة الحقيقية للقمر في اتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب خلال دورانه حول الأرض.

وأشار إلى أن هذا الوقت من الشهر القمري مثالي لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية؛ نظرًا إلى أن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في السماء.

