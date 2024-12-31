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الرياض.. "الدفاع المدني" ينقذ طفل احتُجز في خزنة إلكترونية

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن الدفاع المدني في الرياض، اليوم الثلاثاء، إنقاذ طفل احتُجز في خزنة إلكترونية بسبب عبث الأطفال.
وأوضح أنه جرى نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية. إنقاذ طفل احتُجز في خزنة إلكترونية بسبب عبث الأطفال وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبيةThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— الإخبارية - آخر الأخبار (@alekhbariyaNews)

الدفاع المدني

سبق وأكد الدفاع المدني على ضرورة اتباع إجراءات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة، وخاصة داخل المنزل، لتجنب أية حوادث أو مخاطر على الحياة.
وتشمل الإجراءات:
  • منع الأطفال من الاقتراب أو العبث بها.
  • التهوية المناسبة للأماكن المغلقة.
  • إطفاء المدفأة عند الخروج من المكان وعند النوم.
  • عدم وضع السوائل أو الأطعمة عليها.
  • إبعاد المدفأة عن الستائر والأثاث أو المواد القابلة للاشتعال.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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