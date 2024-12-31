شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. "الدفاع المدني" ينقذ طفل احتُجز في خزنة إلكترونية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن الدفاع المدني في الرياض، اليوم الثلاثاء، إنقاذ طفل احتُجز في خزنة إلكترونية بسبب عبث الأطفال.
وأوضح أنه جرى نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية. إنقاذ طفل احتُجز في خزنة إلكترونية بسبب عبث الأطفال وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبيةThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— الإخبارية السعودية - آخر الأخبار (@alekhbariyaNews)
وتشمل الإجراءات:
وأوضح أنه جرى نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية. إنقاذ طفل احتُجز في خزنة إلكترونية بسبب عبث الأطفال وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبيةThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— الإخبارية السعودية - آخر الأخبار (@alekhbariyaNews)
الدفاع المدني في الرياض:— الإخبارية السعودية - آخر الأخبار (@alekhbariyaNews) December 31, 2024
إنقاذ طفل احتُجز في خزنة إلكترونية بسبب عبث الأطفال وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية#الإخبارية pic.twitter.com/YPn99FbjM6
الدفاع المدنيسبق وأكد الدفاع المدني على ضرورة اتباع إجراءات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة، وخاصة داخل المنزل، لتجنب أية حوادث أو مخاطر على الحياة.
وتشمل الإجراءات:
- منع الأطفال من الاقتراب أو العبث بها.
- التهوية المناسبة للأماكن المغلقة.
- إطفاء المدفأة عند الخروج من المكان وعند النوم.
- عدم وضع السوائل أو الأطعمة عليها.
- إبعاد المدفأة عن الستائر والأثاث أو المواد القابلة للاشتعال.