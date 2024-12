شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. "الدفاع المدني" ينقذ طفل احتُجز في خزنة إلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الدفاع المدني في الرياض:



إنقاذ طفل احتُجز في خزنة إلكترونية بسبب عبث الأطفال وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية#الإخبارية pic.twitter.com/YPn99FbjM6 — الإخبارية السعودية - آخر الأخبار (@alekhbariyaNews) December 31, 2024

الدفاع المدني

منع الأطفال من الاقتراب أو العبث بها.

التهوية المناسبة للأماكن المغلقة.

إطفاء المدفأة عند الخروج من المكان وعند النوم.

عدم وضع السوائل أو الأطعمة عليها.

إبعاد المدفأة عن الستائر والأثاث أو المواد القابلة للاشتعال.

الدمام - شريف احمد - أعلن الدفاع المدني في الرياض، اليوم الثلاثاء، إنقاذ طفل احتُجز في خزنة إلكترونية بسبب عبث الأطفال.وأوضح أنه جرى نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية. إنقاذ طفل احتُجز في خزنة إلكترونية بسبب عبث الأطفال وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبيةThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— الإخبارية السعودية - آخر الأخبار (@alekhbariyaNews)سبق وأكد الدفاع المدني على ضرورة اتباع إجراءات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة، وخاصة داخل المنزل، لتجنب أية حوادث أو مخاطر على الحياة.وتشمل الإجراءات: