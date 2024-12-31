الدفاع المدني في الرياض: إنقاذ طفل احتُجز في خزنة إلكترونية بسبب عبث الأطفال وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية #الإخبارية pic.twitter.com/YPn99FbjM6

شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. "الدفاع المدني" ينقذ طفل احتُجز في خزنة إلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية