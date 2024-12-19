شكرا لقرائتكم خبر عن "صناع التأثير".. إطلاق برنامج معسكر الابتكار الإعلامي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي د. عبدالله بن شرف الغامدي، مساء اليوم الخميس إطلاق برنامج معسكر الابتكار الإعلامي السعودي (SAUDI MIB) خلال أعمال ملتقى صناع التأثير.

وذلك ضمن إطار التعاون المستمر بين وزارة الإعلام وسدايا في مختلف المجالات الرامية إلى تعزيز الابتكار الإعلامي باستخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، لبناء القدرات الوطنية ودعم الموهبين منهم.

وأُطلق البرنامج في قاعة ميادين بالدرعية، رئيس المنتدى السعودي للإعلام الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتليفزيون محمد بن فهد الحارثي، والرئيس التنفيذي لقطاع الاتصال المؤسسي في سدايا عبدالله بن منصور المنصور.

مشروع حاضنات ومسرعات الأعمال

يأتي هذا البرنامج ضمن مشروع حاضنات ومسرعات الأعمال التي ستُطلق خلال أعمال المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الرابعة المنعقد في شهر فبراير 2025.

وذلك بهدف تطوير صناعة الإعلام من خلال حلول تقنية وإبداعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مع إبراز الهوية الثقافية السعودية.



أهمية الرقمنة في عصرنا الحالي

وتعزيز الشراكات بين الإعلام والتقنية، ويحول الأفكار المبتكرة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ تسهم في دعم مكانة المملكة إقليميًا وعالميًا.

قال رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد الحارثي في تصريح له عقب إطلاق البرنامج: "تنبثق أهمية هذا البرنامج من أهمية الرقمنة في عصرنا الحالي، إذ تتماشى مع اهتمام الدولة الكبير بتبني التحول الرقمي في المجالات التنموية كافة، بوصفه حاجة ملحة لا رفاهية.

وأضاف: نحرص على تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في الإعلام وتطويره رقميًا، من خلال الاستثمار في قدرات الشباب الطموح، إيمانًا بأدوارهم في تجسيد مستقبل الإعلام الوطني.

وتابع: البرنامج يغطي مجالات متعددة للمشاركة، وتشمل تنفيذ وتطوير منصات إعلامية تفاعلية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، بجانب إنشاء منصات رقمية تدعم الإنتاج الإعلامي المشترك بين المبدعين.

وتدعم المشاريع التي تقدم محتوى سعودًا مبتكرا يُبرز القيم الوطنية، مستهدفًا فئات متنوعة من الأفراد والشركات والمؤسسات الإعلامية والتعليمية مع إتاحة الفرصة لجميع المبدعين لتقديم أفكارهم ومشاريعهم.



تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية

أعرب الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصال المؤسسي عن سعادته بإطلاق هذا المعسكر بالتعاون مع المنتدى السعودي للإعلام.

وأوضح أنه يأتي في إطار تضافر الجهود المشتركة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ويتسق مع مُستهدفات رؤية السعودية 2030 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، في ظل دعمه المستمر والمتواصل لجعل المملكة مركزًا تقنيًا عالميًا لأحدث التقنيات المتقدمة والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.



تسليط الضوء على المواهب المحلية

ومن المقرر فتح باب التسجيل في البرنامج ابتداء من 20 ديسمبر 2024، وتستمر مرحلة التقديم حتى 22 يناير 2025.

يليها بدء المنافسات النهائية في 19 فبراير 2025 ، على أن يتوج الفائزون خلال ختام المنتدى السعودي للإعلام.

كما ستُقدم ورش تطويرية للفائزين، بهدف تمكينهم من تنفيذ مشاريعهم على أرض الواقع وتحقيق تأثير ملموس في المشهد الإعلامي السعودي.

ويعد برنامج معسكر الابتكار الإعلامي السعودي فرصة غير مسبوقة لتسليط الضوء على المواهب المحلية، وتقديم حلول تقنية تواكب تطورات العصر وتعزز الهوية الثقافية للمملكة عبر منصات إعلامية حديثة ومتطورة.