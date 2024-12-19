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شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى صناع التأثير يناقش العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نظم ملتقى "صُنّاع التأثير" جلسة حوارية تحت عنوان "التأثير بين الإنسان والذكاء الاصطناعي.. من يقود المستقبل؟"، حيث تناولت الجلسة العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، ودور الذكاء الاصطناعي في تشكيل ملامح المستقبل في مختلف المجالات.
في بداية الجلسة، تحدث الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي عن التأثير الكبير الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، مشيرًا إلى أبرز إيجابياته في تسريع عملية الإنتاج.
وتحدثت مستشار الذكاء الاصطناعي في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، الهنوف الثنيان عن دور الخبرة الأكاديمية والعلمية في استثمار الذكاء الاصطناعي، مؤكدةً أهمية استفادة الشباب والفتيات من هذه التقنية في مجالات عدة داخل المملكة.
فيما أضافت المدير العام لشركة publicist sapient أشواق الشثري، دور الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات وتقديم حلول مبتكرة في مجال التقنية، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح حجر الأساس للإبداع.
كما استعرض المشاركون أبرز التحديات والفرص التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، مؤكدين ى ضرورة تحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي والقيم الإنسانية لضمان استدامة التطور. وتم التطرق إلى دور الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنافسية العالمية.
في بداية الجلسة، تحدث الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي عن التأثير الكبير الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، مشيرًا إلى أبرز إيجابياته في تسريع عملية الإنتاج.
ملتقى صُنّاع التأثيروأوضح أن الذكاء الاصطناعي قد مكّن صناع المحتوى من إنجاز الأعمال بسهولة وسرعة، حيث أصبح بإمكانهم إنشاء محتوى بضغطة زر واحدة، مبينًا أن هذه التقنية منحت المؤثرين مرونة في إدارة وقتهم، مما يسهم في توسيع قاعدة جمهورهم وتعزيز تواجدهم بشكل أكبر.
وتحدثت مستشار الذكاء الاصطناعي في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، الهنوف الثنيان عن دور الخبرة الأكاديمية والعلمية في استثمار الذكاء الاصطناعي، مؤكدةً أهمية استفادة الشباب والفتيات من هذه التقنية في مجالات عدة داخل المملكة.
التخصصات الأكاديمية في المملكةوأشارت إلى التوافق بين التخصصات الأكاديمية في المملكة ومجالات الذكاء الاصطناعي، موضحة أن دور النساء في المملكة تزايد في هذا المجال من الأهمية تمكين المرأة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتعزيز مشاركتها الفاعلة في المجتمع.
فيما أضافت المدير العام لشركة publicist sapient أشواق الشثري، دور الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات وتقديم حلول مبتكرة في مجال التقنية، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح حجر الأساس للإبداع.
الذكاء الاصطناعيوأوضحت أن هذه التقنية ساعدت في حل مشكلات كانت مستعصية في السابق، كما أنها تمتاز بقدرتها على معالجة وتحليل كميات ضخمة من البيانات في ثوانٍ، ما يسهم في تسريع العمليات وتحقيق نتائج دقيقة وفعّالة.
كما استعرض المشاركون أبرز التحديات والفرص التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، مؤكدين ى ضرورة تحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي والقيم الإنسانية لضمان استدامة التطور. وتم التطرق إلى دور الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنافسية العالمية.