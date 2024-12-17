برنامج كفالة ينظم فعالية "شتاء الفرص" لدعم وتمكين رواد الأعمال للمرة الثانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظم برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" فعالية شتاء الفرص التي تهدف إلى دعم وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وستقام الفعالية في مدينة الرياض، فندق كراون بلازا-المدينة الرقمية خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر 2024، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركاء النجاح من الجهات التمويلية.



وسيقدم برنامج كفالة عروض ومزايا لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من زوار "شتاء الفرص" منها حصول رواد الأعمال على ضمان التمويل من برنامج كفالة بعد موافقة جهة التمويل خلال يوم عمل واحد فقط، بالإضافة إلى تقديم البنوك التجارية المشاركة مزايا تمويلية حصرية لزوار فعالية شتاء الفرص، ويتخلل هذه الفعالية العديد من ورش العمل والجلسات الاستشارية التوعوية بالإضافة إلى العديد من الفقرات التي تخدم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.



وتهدف الفعالية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة ودعم شامل لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافةً إلى رفع الوعي بوجود جهات تمويلية داعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك لتسهيل حصل المنشآت على التمويل اللازم من خلال الجهات التمويلية المتعاونة مع البرنامج.



وتأتي الفعالية في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل اللازم وتعزيز إسهام المؤسسات المالية في تقديم التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير القدرات المالية والتشغيلية لهذا القطاع، وتمكينه ليسهم في التنمية، وتحقيق اقتصاد وطني مزدهر وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.



كما يسعى برنامج ضمان التمويل "كفالة" إلى دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم الضمانات المالية لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم لغرض تخفيض مخاطر الإقراض التي تتحملها جهات التمويل عبر شراكات إستراتيجية، وأدوات تقنية مبتكرة ومدعومة بقواعد البرنامج المعرفية، ويأتي ذلك بالتكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي ستدعم التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.