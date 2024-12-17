شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستقبل الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ومن الجانب السعودي الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشئون مجلس الشورى وصالح بن عيد الحصيني سفير المملكة بالقاهرة.