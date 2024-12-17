شكرا لقرائتكم خبر وفد صيني يزور مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتجول الوفد -الذي ضم مجموعة من الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين لشركات صينية- في أروقة المهرجان والتقى الصقارين، وتعرف على أنواع الصقور وفئاتها، وتابع منافسات المحترفين الدوليين وطريقة السباق بقطع الصقور مسافة شوط مسابقة الملواح، والبالغة 400 متر.
وتعرف الوفد على آلية تحكيم المسابقة، وأجهزة قياس المسافة والسرعة وتحرك الطير في الملواح، وزار أجنحة الجهات المشاركة، وأبدى الوفد إعجابه الكبير بالسباق، والتنظيم المميز، مقدمًا شكره لنادي الصقور السعودي على حسن الاستضافة.
يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يُعدُّ أكبر تجمعٍ للصقور في العالم، إذ تمكَّن من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية ثلاث مرات من حيث عدد الصقور المشاركة، ويجمع نخبة الصقارين المحليين والدوليين، ويهدف إلى تعزيز التراث الثقافي المرتبط بالصقارة، وإحياء التنافس في الهواية التراثية، وضمان استدامتها ونقلها للأجيال القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد صيني يزور مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.