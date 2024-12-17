وفد صيني يزور مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار وفد صيني مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي حتى 19 ديسمبر الحالي، بمقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، بجوائز تتجاوز قيمتها 36 مليون ريال؛ وتصنَّف الأكبر في تاريخ جوائز منافسات المهرجان.

وتجول الوفد -الذي ضم مجموعة من الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين لشركات صينية- في أروقة المهرجان والتقى الصقارين، وتعرف على أنواع الصقور وفئاتها، وتابع منافسات المحترفين الدوليين وطريقة السباق بقطع الصقور مسافة شوط مسابقة الملواح، والبالغة 400 متر.

وتعرف الوفد على آلية تحكيم المسابقة، وأجهزة قياس المسافة والسرعة وتحرك الطير في الملواح، وزار أجنحة الجهات المشاركة، وأبدى الوفد إعجابه الكبير بالسباق، والتنظيم المميز، مقدمًا شكره لنادي الصقور السعودي على حسن الاستضافة.

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يُعدُّ أكبر تجمعٍ للصقور في العالم، إذ تمكَّن من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية ثلاث مرات من حيث عدد الصقور المشاركة، ويجمع نخبة الصقارين المحليين والدوليين، ويهدف إلى تعزيز التراث الثقافي المرتبط بالصقارة، وإحياء التنافس في الهواية التراثية، وضمان استدامتها ونقلها للأجيال القادمة.