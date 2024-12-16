شكرا لمتابعة خبر عن فلكي : توالي 4 أشهر قمرية مكتملة يُبطل المعتقدات الشائعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صرح الفلكي الدكتور ملهم هندي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن الأشهر القمرية الأخيرة أثبتت بطلان الاعتقاد السائد بأن “ثلاثة أشهر قمرية متتالية لا يمكن أن تكون مكتملة بـ 30 يومًا”.

وأشار إلى أن الأشهر صفر وربيع الأول وربيع الآخر وجمادى الأولى، جميعها اكتملت بـ 30 يومًا متتالية، مما يُعد دليلًا واقعيًا على عدم صحة هذه المقولة.

وأوضح هندي أن هذه القاعدة ليست علمية ولا تستند إلى حسابات فلكية دقيقة، بل هي مجرد مقولة شائعة بين الناس.

وأضاف أن طول الأشهر القمرية يتحدد بناءً على دورة القمر حول الأرض، وهي تختلف بحسب الظروف الفلكية، ما يجعل اكتمال ثلاثة أشهر متتالية أمرًا واردًا، وإن كان نادر الحدوث.

وأكد الدكتور هندي على أهمية الرجوع إلى الحسابات الفلكية الدقيقة بدلًا من الاعتماد على القواعد غير العلمية، مشيرًا إلى أن ما حدث مؤخرًا يُعد نموذجًا حيًا لكسر هذا الاعتقاد الخاطئ.