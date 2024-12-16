شكرا لمتابعة خبر عن صالح الحماد يروي قصة جدته التي أكلها الذئب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى صانع المحتوى صالح الحماد، تفاصيل مأساوية تعود إلى زمن بعيد، حيث فقدت جدته في رحلة للعودة من منطقة البدائع إلى الرس، بحثاً عن القمح والطعام للعائلة.

وكانت جدته مسافرة بمفردها لجلب الحبوب من الرس، وعند عودتها ضلت الطريق في منطقة غير مألوفة، مما أدى إلى فقدانها، وعندما انتبه أهلها لفقدانها، بحثوا عنها طويلاً، خصوصاً في الفجر، دون جدوى، وكان ذلك قبل 83 عامًا.

وفي صباح اليوم التالي وجدوا بقايا ملابسها بالقرب من إحدى المناطق، وكانت تحمل آثار دماء، ما دفعهم للاعتقاد أن الذئب قد أكلها، وذلك وفقًا لما ذكره حماد عبر برنامج “ستوديو SBC”.

ولم يكن هناك وسائل تواصل حديثة أو كهرباء لتسريع عملية البحث، لذا اضطروا إلى دفن بقايا ملابسها والصلاة عليها في محاولة للتخفيف من المأساة.