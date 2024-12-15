شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ 3 مقيمين انقلبت واسطتهم البحرية في عرض البحر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمنطقة تبوك (3) مقيمين من الجنسية المصرية تعرضت واسطتهم البحرية لحالة انقلاب في عرض البحر وتم إنقاذهم وتقديم المساعدة لهم. وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار. ونوهت المديرية العامة لحرس الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.