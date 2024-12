شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنذار الأصفر.. الأرصاد ينبه من طقس الأحد على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا أصفر بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الرياض.

ويشمل الإنذار؛ الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات، والأفلاج والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم، السليل ووادي الدواسر، والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. وحذر المركز من أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.

ويبدأ الإنذار الساعة: 08:00 صباح الأحد وينتهي الساعة: 03:00 من اليوم نفسه.