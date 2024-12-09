شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء رسوم التراخيص وتخفيضها 65% لدعم التعليم الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمد مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني خلال اجتماعه السابع عشر، برئاسة وزير التعليم رئيس مجلس الإدارة يوسف بن عبدالله البنيان، وبحضور أعضاء المجلس، مجموعة من القرارات والتوصيات.وتضمنت القرارات اعتماد لائحة التعليم الإلكتروني بالمملكة، وكذلك إلغاء رخصة الجهات في مختلف القطاعات بهدف تسهيل رحلة المستثمرين في القطاع والجهات الراغبة في تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني، بالإضافة إلى تخفيض تكاليف رخصة البرامج إلى ما يقارب 65% بالتنسيق مع المركز السعودي للأعمال.بالإضافة لاعتماد إعفاء جهات القطاع غير الربحي من رسوم تراخيص برامج التعليم والتدريب الإلكتروني المقدمة بدون مقابل، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، حيث ستشكّل حافزاً ومُمكناً للقطاع غير الربحي في المملكة، وخطوة للأمام نحو تمكين التحوّل الرقمي في التعليم والتدريب الإلكتروني بالقطاع.كما جرى مناقشة السياسات المتعلقة بلائحة حوكمة المركز، واعتماد سياسة الالتزام وسياسة المخاطر واستمرارية الأعمال، بالإضافة إلى استعراض أبرز أعمال المركز خلال العام الحالي، وبالإضافة إلى متابعة مستويات التقدم في مؤشرات الأداء الاستراتيجية.