شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية غينيا الاستوائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة خطية، من فخامة الرئيس تيودورو أوبيانج نجيما مباسوغو، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلّم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، خلال لقائه، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغتربين المبعوث الخاص لفخامة رئيس جمهورية غينيا الاستوائية الوزير سيميون أويونو ايسونو أنغي، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم. استعراض علاقات البلدين وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.