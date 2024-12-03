جامعة الأميرة نورة تُطلق منصة المحتوى الإعلامي الرقمي

أطلقت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم، منصة للمحتوى الإعلامي الرقمي، عبر معرض رقمي دائم لتوثيق الحراك الإعلامي للجامعة، خلال حفل أقيم بهذه المناسبة بحضور مساعد وزير الإعلام الدكتور عبدالله المغلوث، ورئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، وذلك في مقر المكتبة المركزية بالجامعة.

ويُعد المعرض الإعلامي الرقمي خطوة نوعية في مسيرة الجامعة نحو الريادة في التحول الرقمي وصناعة التأثير المعرفي، من خلال توفير محتوى إعلامي برؤية إبداعية، يعكس التزام الجامعة المسؤول ومبادراتها المعرفية بالتماهي مع أدوات المستقبل، مع التركيز على تعزيز الاستدامة الثقافية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

ويُتيح المعرض للزوار تجربة إعلامية متكاملة تتماهى مع عصر الرقمنة، لاستكشاف رحلة جامعة الأميرة نورة منذ انطلاقتها عبر هُويتها البصرية، وصولًا إلى إنجازاتها في التأثير المعرفي باستعراض أكثر من 5 آلاف مادة رقمية بمعالجات فنية إبداعية تشمل، (الأنفوجرافيك، والفيديوهات، والبودكاست، والمحتويات التفاعلية)، بما يعكس ديناميكية الحراك الإعلامي المستدام للجامعة، ويُظهر تطور تأثيرها الإعلامي والمعرفي.

ويشمل المعرض حزمة من التقنيات المتطورة التي تتيح التفاعل مع المحتوي الإبداعي للمعرض، بما في ذلك منصة إعلامية مجهَّزة بالأدوات اللازمة؛ لتصوير اللقاءات الإعلامية، ومنصة لتوقيع الاتفاقيات، وتسجيل البودكاست، والتقاط الصور التذكارية، وعقد ورش العمل، والجلسات الحوارية، بالإضافة إلى منطقة استماع لعرض المحتوى السمعي المعرفي.

كما يحتوي المعرض على شاشات الواقع الافتراضي المعزّز (VR) المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي توفر تجربة مشاهدة بتقنية 360 درجة، وأخرى تفاعلية وثابتة تصل إلى 20 شاشة عرض تفاعلية لمنح الزوار تجربة تفاعلية مبتكرة تعكس آفاق مستقبل الإعلام الرقمي.

وجرى على هامش إطلاق المنصة، بحث أوجه التعاون بين وزارة الإعلام وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب، والابتكار، والبحث العلمي؛ بهدف تطوير مهارات الكوادر الإعلامية في مجالات الإعلام الحديثة والتقنيات المتطورة، والتركيز على تطوير المشاريع البحثية التي تدعم التحول الرقمي في قطاع الإعلام.

وكانت حرَم خادم الحرمين الشريفين، الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، قد دشَّنت المعرض خلال حفل جائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي في دورتها السادسة، في شهر مارس الماضي، كمنصة نوعية لدعم الابتكار والاستدامة الإعلامية، بما يعزز من مكانة المملكة على خارطة الريادة العالمية في مجالات المعرفة والتحول الرقمي.

ويأتي إطلاق منصة المحتوى الإعلامي الرقمي عبر المعرض الدائم، من خلال تعاون بين إدارة الإعلام والتأثير المعرفي ومركز سارة السديري لدراسات المرأة، كخطوة تعكس ريادة جامعة الأميرة نورة في عصر الاقتصاد المعرفي، من خلال استثمار أحدث الأدوات التفاعلية والكوادر البشرية المتميزة، بما يعزز أهداف الخطة الإستراتيجية للجامعة 2025، التي تسعى إلى قيادة التأثير المعرفي والمجتمعي، ودعم الابتكار في الإعلام المستدام.