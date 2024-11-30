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القريات في الصدارة.. الأرصاد يعلن 4 أماكن سجلت أقل درجات حرارة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، الأماكن التي سجلت أقل درجات الحرارة اليوم السبت.
حسب بيان المركز، سجلت القريات 03، ثم تبوك 04، وطريف 05، وأخيرا رفحاء 06.

طقس المملكة

كان المركز الوطني للأرصاد، أعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة.
هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة - واس

حسب بيان المركز، تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.
أمطار متوسطة - أرشيفية

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، نجران ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق .
كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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