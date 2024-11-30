شكرا لقرائتكم خبر عن القريات في الصدارة.. الأرصاد يعلن 4 أماكن سجلت أقل درجات حرارة والان نبدء بالتفاصيل

طقس المملكة

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، الأماكن التي سجلت أقل درجات الحرارة اليوم السبت.حسب بيان المركز، سجلت القريات 03، ثم تبوك 04، وطريف 05، وأخيرا رفحاء 06.كان المركز الوطني للأرصاد، أعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة.حسب بيان المركز، تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، نجران ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق .كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.