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الرياض - علي القحطاني - أوضح المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس في مناطق المملكة

وقال المركز أن الأنخفاض في درجات الحرارة يستمر على معظم مناطق المملكة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خاصة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل.

وأضاف أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، ارتفاع الموج سيكون من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر ستكون متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط