دخول الشتاء الأحد القادم

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، دخول فصل الشتاء اعتبارًا من يوم الأحد القادم.

حالة مطرية مستمرة

وقال القحطاني خلال مداخلة إلى قناة العربية: إن المركز أعلن اليوم استمرار فرص هطول الأمطار للحالة المطرية التي أثرت على مناطق المملكة وتستمر حتى الخميس المقبل.

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ولفت إلى أن تلك الحالة تتفاوت أمطارها من متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق وقد تصاحبها ظواهر جوية كرياح نشطة قد تصل سرعتها إلى 60 كم/ ساعة مع فرصة لجريان الأودية في المرتفعات وبعض المناطق المتأثرة بالأمطار الغزيرة.

وتابع أن تلك الموجة الباردة هي الأولى خارج إطار فصل الشتاء الذي يبدأ أول ديسمبر، حيث بدأت درجات الحرارة في الانخفاض على مناطق المملكة ونلامس ذلك خاصة بفترة المساء على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والوسطى.