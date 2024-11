شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. "هيئة الاتصالات" توقّع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الهيلينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية الهيلينية للاتصالات والبريد، ضمن أعمال المنتدى الدولي للشبكات غير الأرضية 2024.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أوجه التعاون في مجالات الاتصالات والتقنية، سعيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين. تطوير قطاعات الاتصالات والتقنية ويأتي ذلك ضمن إطار يشمل إدارة الطيف الترددي والتنسيق والمراقبة، ومشاركة التوجهات المستقبلية، في التقنيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء (IoT)، وشبكات الجيل الخامس (5G).

كما تأتي مذكرة التفاهم ضمن جهود هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في التعاون مع الجهات التنظيمية الدولية، لتطوير قطاعات الاتصالات والتقنية، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، ودعم أهداف التنمية المستدامة.