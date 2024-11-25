شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية لـ"بيئة مكة" ترصد مخالفات سوق السمك المركزي بثول والان نبدء بالتفاصيل

متابعة الالتزام بالشروط الصحية

الدمام - شريف احمد - رصد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلاً بمكتب الوزارة بمحافظة جدة، مخالفات في سوق السمك المركزي بثول شمال المحافظة، خلال جولات رقابية نفذتها وحدة الثروة السمكية بالتعاون مع إدارة الزراعة والجهات ذات العلاقة بالمحافظة.وأوضح مختصون في المكتب أن الجولات أسفرت عن ضبط منتجات بحرية وأسماك يمنع صيدها وعرضها للبيع في الأسواق. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تحرير محاضر مخالفات بحق المخالفين وإتلاف المنتجات البحرية المصادرة وفق المعايير المعتمدة.من جهته، أكد المهندس ماجد الخليف، مدير عام فرع وزارة البيئة بمنطقة مكة المكرمة، أن هذه الجولات الرقابية تأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى ضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية واللوائح الفنية والمواصفات القياسية، بما يسهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي.وأشار الخليف إلى استمرار الجولات التفتيشية على أسواق الأسماك بالمنطقة، لضمان سلامة المنتجات البحرية وتوفير غذاء صحي وآمن للمستهلكين. كما شدد على أهمية تعاون الجهات ذات العلاقة لتطبيق الأنظمة والتعليمات، بما يضمن تحسين جودة الخدمات في أسواق النفع العام عموماً، وأسواق الأسماك خصوصاً، مع تمكين الصيادين وتجار المزارع السمكية للعمل وفق الشروط الصحية والفنية.