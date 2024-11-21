السعودية | مستشفى خليص العام يحصل على شهادة اعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

تسلم محافظ خليص رجاء بن دخيل الله السلمي، في مقر المحافظة، أمس, شهادة الاعتماد الذي حصل عليه مستشفى خليص العام من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) ، من الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور حاتم بن أحمد العمري, بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين، والمدير التنفيذي لمستشفى خليص العام، الدكتور فهد الغانمي.

وأعرب محافظ خليص خلال لقائهم عن سعادته بهذا الإنجاز، معبّرًا عن تطلعه لاستمرار تحقيق التميز في خدمات المستشفى، مقدرًا في ذات الوقت جهود التجمع الصحي وتعاونهم المستمر مع المحافظة.

كما جرى مناقشة احتياجات أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها من الخدمات الصحية، وسبل تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة.ش

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