شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة 5 أيام .. وزارة الداخلية تحتفي باليوم العالمي للطفل في واجهة روشن بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

فعاليات تثقيفية وترفيهية

الدمام - شريف احمد - تحتفي وزارة الداخلية، اليوم، باليوم العالمي للطفل الموافق 20 نوفمبر 2024 م من كل عام، بإقامة معرض وفعاليات توعوية وترفيهية وتثقيفية في واجهة روشن بمدينة الرياض، تحت شعار (معًا نحمي حق الطفل في الحماية من كل أشكال الإيذاء والإهمال)، لمدة 5 أيام حتى 24 نوفمبر الجاري.وستقدم وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية والخدمية المشاركة، للزوار، تعريفًا بأنظمة حماية الطفل، وحقوقه، وأبرز تعليمات وإرشادات السلامة المرورية وفي المنزل والمركبة.إضافة إلى طرق الإسعافات الأولية في الحالات الطارئة، وشرحًا لوسائل السلامة البحرية، وخدمة استخراج الهوية الوطنية للطفل، ورقم البلاغات الأمنية في الحالات الطارئة (911)، وفعاليات تثقيفية وترفيهية وهدايا عينية.وستشارك في المعرض قطاعات وزارة الداخلية: المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لحرس الحدود والمديرية العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للخدمات الطبية والمركز الوطني للعمليات الأمنية، ومنصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر).