شكرا لمتابعة خبر عن مستشار قانوني: النظام في المملكة يضمن حقوق الطفل متفوقا على العديد من الأنظمة العالمية..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المستشار القانوني أحمد المحيميد أن المملكة تتفوق على العديد من الأنظمة العالمية في الحفاظ على حقوق الأطفال لأنها انظمة مثالية شاملة مثل النظام الخاص بالأحداث ومكافحة التحرش وحماية البيانات الشخصية والذوق العام وغيره .

وقال المحيميد خلال حواره بقناة SBC ” ينص النظام على منع الاتجار بالأشخاص بأي صفة كانت، مع فرض عقوبات بالسجن أو الغرامة، وشُددت العقوبات عندما تُرتكب الجريمة ضد امرأة أو طفل أو شخص من ذوي الإعاقة”.

ونوه المحيميد بأن الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية تضمنان حقوق الطفل وتحافظان على رعايته في حالة حدوث طلاق ، من حيث الحضانة والنفقة وزيارة الأب ونظام خاص للأحوال الشخصية ، مؤكداً بأن الأمور مرتبة .