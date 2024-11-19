شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض تستضيف أعمال الدورة الرابعة لأعضاء المجلس الدولي للتمور غدًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تستضيف الرياض غدًا أعمال الدورة الرابعة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور برئاسة المملكة العربية السعودية
، ومشاركة المنظمات والهيئات والجمعيات ذات العلاقة، لاستعراض نتائج قرارات الدورة السابقة، والتقرير السنوي لأعمال المجلس والبرامج التنفيذية.
وسيناقش الاجتماع مشروع خطة عمل المجلس والمشاريع والأنشطة ذات الأولوية خلال العام 2025م، وتقرير أمانة المجلس للعام المقبل، إضافة إلى مقترحات وتوصيات الأعضاء، واعتماد التوصيات التي سيتم رفعها لاجتماع مجلس الأعضاء.
"عالم التمور"
وتتزامن هذه الدورة مع المعرض الدولي للتمور الذي انطلق بنسخته الخامسة تحت شعار "عالم التمور" في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات من 19 إلى 28 نوفمبر 2024م، ويهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كأحد الدول الرائدة في صناعة وتصدير التمور، ويشارك فيه أكثر من 100 جهة محلية ودولية، ويعرض منتجات تمور مبتكرة، ويُعد منصة دولية لتبادل المعرفة وفتح أسواق جديدة للتمور بالمملكة في الأسواق العالمية.
الدول الأعضاء
ويضم المجلس الدولي للتمور عضوية كل من: (المملكة العربية السعودية، الإمارات، السودان، موريتانيا، اليمن، عمان، فلسطين، الصومال، لبنان، مصر، الأردن، البحرين، تونس، العراق، قطر)، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي لتطوير قطاع النخيل والتمور، وتحسين الإنتاج والتصنيع والتسويق، ودعم الأبحاث العلمية والممارسات الزراعية المبتكرة، ورفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور، بما يسهم في تحقيق التنمية الريفية والأمن الغذائي والمستدام.
محمد يوسف
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