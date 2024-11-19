شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة 63%.. أمانة جدة تتصدر قائمة إصدار شهادات الامتثال للمباني التجارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تصدّرت أمانة محافظة جدة قائمة إصدار شهادات الامتثال للمباني التجارية على مستوى أمانات المملكة، إذ وصل إجمالي عدد الشهادات الصادرة عن الأمانة، إلى 7846 شهادة، فيما بلغت نسبة إصدار الشهادات نحو 63%، وذلك وفق التقرير الصادر عن وزارة البلديات والإسكان.

وجاءت بلدية أبحر الفرعية، على رأس قائمة البلديات الفرعية، حيث أصدرت 1895 شهادة، تلتها بلدية المطار الفرعية بـ 1195 شهادة امتثال، ثم بلدية العزيزية الفرعية بـ 996 شهادة.



رابغ في الصدارة

واحتلت بلدية رابغ، المركز الأول على مستوى بلديات المحافظات، من حيث عدد شهادات الامتثال الصادرة، حيث أصدرت 374 شهادة امتثال للمباني التجارية، تليها بلدية القوز بـ223 شهادة، ثم بلدية أضم بـ200 شهادة.



وتشمل اشتراطات شهادة امتثال المباني، جميع المباني السكنية والتجارية والحكومية، من ناحية "تصميم المبنى، والموقع العام، والتشوه البصري على واجهة المبنى".

متطلبات شهادات الامتثال

وتتضمن متطلبات الحصول على شهادات امتثال المباني، شهادة إشغال للمباني الجديدة، وصك ملكية العقار، ورخصة البناء المعتمدة، ومن ثم رفع الطلب عبر منصة بلدي، وموافقة الأمانة أو البلدية أو مكتب هندسي معتمد، مع مراعاة إلزامية استيفاء كافة الاشتراطات، فيما تصدر الشهادة للمباني الجديدة بشكل تلقائي بعد إصدار شهادة الإشغال للمبنى.

ويمكن تجديد شهادة امتثال المباني، من خلال منصة بلدي، عبر إدخال بيانات الشهادة القديمة، والإقرار باستيفاء عناصر التقييم، بينما يُترك لمالك المبنى خيار تقديم تقرير فني من مكتب هندسي معتمد يوضح استيفاء المبنى لجميع اشتراطات شهادة الامتثال.



الزيارة الميدانية



وفي حال عدم تقديم التقرير الفني للمبنى، يحدد المالك عبر منصة "بلدي" موعدًا لزيارة ميدانية ينفذها مراقب الأمانة أو البلدية، بهدف الوقوف على المبنى والتحقق من صحة البيانات الواردة في الطلب.



وتهدف استراتيجية وزارة البلديات والإسكان، التي يندرج ضمنها إصدار شهادات الامتثال للمباني التجارية، إلى الحد من التشوه البصري في المدن السعودية، والتركيز على تحسين المشهد الحضري، وتعزيز الجاذبية البصرية للمباني التجارية والسكنية، بالاستناد على مجموعة من الركائز الرامية إلى الارتقاء بجودة الحياة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.



في حين تربط المعايير الواجب توافرها في المباني الواقعة على الشوارع التجارية لحصولها على شهادة الامتثال، بين المنظر العام وسلامة الأفراد، حيث تعد بمثابة حلقة وصل بين سكّان جدة وجودة الحياة.