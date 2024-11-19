مدينة عالمية للرعاية الصحية في الباحة

دخل مشروع مدينة جبل النور الطبية مرحلة ما قبل التطوير حاليًا، ومن المقرر أن يقع في منطقة الباحة. ويهدف المشروع إلى إنشاء مدينة رعاية صحية من الطراز العالمي لتكمل شبكة البنية التحتية الطبية العامة والخاصة المتقدمة في المملكة، ويتماشى المشروع مع الجهود الأوسع التي تبذلها المملكة لرفع مستوى خدمات الرعاية الصحية والتعليم والبحث، مما يسهم في رؤيتها لتصبح رائدة عالمية في هذه القطاعات.

من جهته أوضح المكتب الاستراتيجي لتطوير الباحة انه تم في ملتقى ومعرض الصحة العالمي المقام بمدينة الرياض وبالتعاون مع امارة الباحة والكتب الاستراتيجي ووزارة الصحة التوقيع على مذكرة تفاهم ثلاثية بين (وزارة الصحة والاستثمار وشركة فيرست هيلثبارتنرز ) لدراسة إنشاء مشروع جبل النور المدينة الطبية الجامعية في منطقة الباحة بإشراف مايو كلينك بحجم استثمار 7 مليارات ريال ويقدم المشروع العديد من الخدمات الطبية المهمة مثل الجراحة العامة والطب العام والخدمات المساندة وإعادة التاهيل والسياحة العلاجية والتعليم الطبي ويستهدف المشروع إلى توفير 10 آلاف وظيفة مباشرة.

من جهته أوضح مسئول صحي لـ«دوت الخليج» أن المشروع تم تحديد موقعه مبدئيًا وتم الشروع على الموقع واختياره وهو قريب من محافظة العقيق وعلى مفترق طرق رئيسي ويخدم عدد من المحافظات بالإضافة إلى قربه من مطار الملك سعود وجامعة الباحة والتي بدورها ستكون المستفيد الأول، فيما أبدى أهالي منطقة الباحة سعادتهم الغامرة على باختيار المنطقة للمشروع واعتبارها نقلة نوعية وتطويرية للمنطقة في الجانب الطبي والعلمي.