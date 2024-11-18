السعودية | ينطلق غدًا بالرياض .. الدفاع المدني يستضيف المؤتمر الـ 25 للاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تنطلق غدًا أعمال المؤتمر الـ (25) للاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ، الذي تستضيفه المديرية العامة للدفاع المدني في مدينة الرياض بفندق كراون بلازا خلال الفترة من (18) حتى (20) نوفمبر 2024م.

ويهدف المؤتمر، الذي يضم في عضويته (32) دولة، إلى تعزيز وتطوير رياضة الإطفاء والإنقاذ والتعاون الدولي وتنظيم وإقامة المؤتمرات والبطولات الدولية وتحديث لوائحها، وإدخال تقنيات حديثة لمعدات وآليات مكافحة الحرائق، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.

وستقام -خلال أيام المؤتمر- مراسم تسليم علم النسخة المقبلة من بطولة الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ للمملكة العربية السعودية، التي تستضيفها وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني في عام 2025.

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