شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: القمر الأحدب يقترن بكوكب المشتري اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يُرصد بسماء العالم العربي بعد بداية ليل اليوم، اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب المشتري عملاق النظام الشمسي ويفصل بينهما 5 درجات في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن كوكب المشتري سيبدو كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة، وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم أقمار غاليلو وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا، حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

وبين أنه خلال ساعات الليل تنتقل هذه الأجسام جميعًا نحو الغرب نتيجة لدوران الأرض حول محورها، ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم، مشيرًا إلى أنه بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم يلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد ابتعد عن المشتري مندفعًا نحو الشرق وهي حركته الطبيعية في مدارة حول الأرض.

يُذكر أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة، ويتأخر شروقه مع اقتراب القمر من طور التربيع الأخير ويشرق عند منتصف الشمس.