شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يصل إلى البرازيل لترؤس وفد المملكة في قمة مجموعة العشرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، اليوم، وذلك لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة دول مجموعة العشرين برئاسة البرازيل.

ويضم وفد المملكة المشارك في القمة، معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي نائب وزير المالية (الشربا السعودي لدول مجموعة العشرين) الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف.

ومن المقرر أن يشارك وفد المملكة برئاسة سمو وزير الخارجية في عدد من اجتماعات القمة، التي ستبحث المستجدات السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية، وستتناول تعزيز العمل المتعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار العالميين.