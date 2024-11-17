شكرا لمتابعة خبر عن تراقصت بقدومكم رتب العلا.. طالب صيني يلقي قصيدة أمام وزير الإعلام.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ألقى طالب صيني قصيدة باللغة العربية أمام وزير الإعلام، سلمان الدوسري، خلال أمسية الإعلام السعودية الصينية التي أقامتها وزارة الإعلام في الصين.

وقال الطالب وهو يرتدي الزي الوطني عدة أبيات من بينها:” “الشعر أشرق وجهه وتهلل.. وتراقصت بقدومكم رتب العلا”.

يذكر أن وزارة الإعلام أقامت أمسية الإعلام السعودية الصينية في بكين، لتعزيز الشراكة الإعلامية بين البلدين، وتطوير علاقات الصداقة المشتركة بين البلدين.