لجنة لدراسة أعذار متغيبي الاختبارات

فيما ينطلق الفصل الدراسي الثاني، الأحد، بعد تمتع الطلاب بإجازة الخريف نهاية الفصل الدراسي الأول، أعلنت إدارات التعليم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة جاهزيتها، إذ تبدأ لجنة التوجيه الطلابي دراسة أعذار الطلاب المتغيبين في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، وللجنة قرارها في مدى وجاهة العذر لدخول الطالب في الاختبار البديل، والحالات الخاصة بالرفع بشأنها لإدارة الاختبارات والقبول.

3 مواعيد

أكد تربويون وتربويات لـ«دوت الخليج»، تحديد 3 مواعيد للاختبارات «البديلة» الغائبين بعذر في الفصل الدراسي المنصرم، وأبانوا أن الطالب الغائب بعذر يؤدي اختبار الغائبين بعذر بنفس الدرجة المخصصة للاختبار الذي تغيب عنه، مع الأخذ بالاعتبار أنه يمنع اختبار أي طالب بعد انتهاء الفترة المحددة لاختبار الطلاب المتغيبين بعذر، ما عدا الحالات التي تقدر «لجنة الظروف الطارئة» ظرف غيابها.

مراجعة المدرسة

أوضح التربويون، أنه يجب على إدارة المدرسة، إعداد جداول منظمة للاختبارات البديلة للطلاب المتغيبين بعذر حسب المواعيد المحددة لها، وعلى الطالب المتغيب عن الاختبارات بعذر أو دون عذر مراجعة المدرسة لدراسة وضعه.

الأعذار المقبولة

01- الطالب، الذي يثبت بتقارير طبية معتمدة أن ظروفه المرضية، منعته من تأدية جميع الاختبارات أو بعضها أثناء فترة انعقادها أو قبل انعقادها بفترة وجيزة.

02- المرافق لأحد أفراد عائلته المنوم في المستشفى، بحيث تكون صلة القرابة من الدرجة الأولى «أب، أم، أخ، جد، ابن، زوج»، بموجب التقرير الطبي المعتمد سواء كان من داخل البلاد أو خارجها.

03- الطالب الذي يتوفى أحد أفراد عائلته أثناء الاختبارات أو قبل انعقادها بفترة وجيزة بحيث تكون صلة القرابة من الدرجة الأولى.

04- الطالب الذي يتعرض للتعطيل من قبل الجهات الأمنية بسبب حادث مروري أو ما شابهه بعد إثبات ذلك بخطاب رسمي من الجهات الأمنية.

05- الحالات المرضية أو الاستثنائية التي يقدرها مدير المدرسة أو لجنة التوجيه الطلابي في المدرسة.

مواعيد اختبار الغائبين بعذر

• من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث المتوسط:

- في الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي الثاني.

• المرحلة الثانوية «نظام المقررات»

- في الأسبوع الأول من بداية المستوى الدراسي الثاني.

- الطالب الذي تغيب عن دخول اختبار الفصل الدراسي، يعتبر راسبًا غير مجتاز لذلك المقرر، وعليه إعادة دراسته في وقت لاحق.

• المرحلة الثانوية «نظام المسارات»:

- يختبر الطالب الغائب بعذر مقبول أو غير مقبول عن اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول في الدور الثاني، وهو في الأسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي الثاني لمواد الإخفاق في الفصل الدراسي الأول.