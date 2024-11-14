شكرا لمتابعة خبر عن تحذير من وزارة التجارة بشأن 283 مكواة بخار PHILIPS والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التجارة استدعاء 283 مكواة بخار فيليبس«PHILIPS» ، لاحتمالية انفصال خط اللحام بغلاية مولّد البخار.

وحذرت الوزارة عبر حسابها على منصة «إكس» قائله أن ذلك قد يؤدي إلى خروج البخار الساخن والمضغوط مما قد يتسبب في خطر الإصابة والحروق.

ولفتت إلى أن الطراز هو (GC9660/36)، وأن الدفعات المتأثرة: 2421 / 2422 / 2423.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ إجراء التوقف فوراً عن استخدام المنتج، والتواصل مع الشركة للإصلاح أو استبدال المنتج مجاناً.