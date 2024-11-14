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تحذير من وزارة التجارة بشأن 283 مكواة بخار PHILIPS

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الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التجارة استدعاء 283 مكواة بخار فيليبس«PHILIPS» ، لاحتمالية انفصال خط اللحام بغلاية مولّد البخار.

وحذرت الوزارة عبر حسابها على منصة «إكس» قائله أن ذلك قد يؤدي إلى خروج البخار الساخن والمضغوط مما قد يتسبب في خطر الإصابة والحروق.

ولفتت إلى أن الطراز هو (GC9660/36)، وأن الدفعات المتأثرة: 2421 / 2422 / 2423.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ إجراء التوقف فوراً عن استخدام المنتج، والتواصل مع الشركة للإصلاح أو استبدال المنتج مجاناً.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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