شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع الإقليمية مع الرئيس الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم الخميس، من الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.
وجرى خلال الاتصال استعراض تطور العلاقات بين المملكة وفرنسا، كما جرى بحث عدد من الموضوعات الخاصة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات.
إضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.
وجرى خلال الاتصال استعراض تطور العلاقات بين المملكة وفرنسا، كما جرى بحث عدد من الموضوعات الخاصة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات.
إضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.