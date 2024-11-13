شاهد| تفاصيل تدشين فعالية "وسم حائل"

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فعالية "وسم حائل"

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل اليوم، بحضور وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي، ووكيل إمارة منطقة حائل علي بن سالم آل عامر فعالية "وسم حائل"، وذلك بتنظيم من "غرفة حائل".وأشاد سمو الأمير عبد العزيز بن سعد بعالمية حائل وفعالياتها التي تجذب الزوار من مختلف دول العالم، متطرقًا لتنوع مواسم حائل وفعالياتها حتى باتت متحفًا مفتوحًا للنقوش الأثرية النادرة ومقرًا للفعاليات الجاذبة على مدار العام وموطنا للسياحة الصحراوية والأجواء الشتوية الفريدة، مثمنًا الدعم الذي توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- لجميع القطاعات ومنها القطاع السياحي المتنامي في المنطقة والحراك الاقتصادي الملحوظ والدور الريادي الذي تقوم به وزارة التجارة بمتابعة من وزير التجارة ماجد القصبي.وأكد سموه قدرة المنطقة على تنظيم أكبر الفعاليات والمناسبات بفضل ما حباها الله به من مقومات ومكونات طبيعية وقدرات بشرية، تمثلت بأبناء المنطقة الذين أثبتوا قدرتهم وكفاءتهم على أرض الواقع، معربًا عن شكره لغرفة حائل ورئيس مجلس إدارتها وأعضاء المجلس وأمانتها.وتجول سموه في مسارات الموقع البري وأركانه التي اشتملت على مسار ممشى "براندات المأكولات الحائلية"، وممشى "خيرات صنع في حائل" ومقر نادي العزيزية ونادي الدراجات النارية، كما زار سموه مقهى الأدهم البري وشهد عروض الخيل والهجن.من جهته أبدى وزير التجارة إعجابه بما شاهده من تكوينات طبيعية وقدرات بشرية زادت من جمال وتميز حائل وفعالياتها، مثنيًا على المتابعة المستمرة من أمير المنطقة وحرصه على مضاعفة العوائد الاقتصادية للمنطقة ودعم أبنائها، معربًا عن شكره لغرفة حائل ولمنتزه الأدهم على الفعالية ولجميع الجهات المتعاونة والداعمة لهذا النجاح.وتقام فعالية "وسم حائل" خلال الفترة من 13 نوفمبر حتى 7 ديسمبر 2024م في منتزه الأدهم البري بحائل بهدف الجمع بين الهوية الطبيعية لمنطقة حائل وجمال الوسم بين جبالها ودعم المنشآت والصناعات المحلية مع تعزيز الوعي البيئي وخلق فرص جديدة.