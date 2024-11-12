السعودية | رئيس جمهورية نيجيريا يغادر الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

غادر الرياض اليوم، فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، والوفد المرافق له، بعد مشاركته في القمة العربية والإسلامية غير العادية.

وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا فيصل بن إبراهيم الغامدي، والقائم بالأعمال في سفارة جمهورية نيجيريا لدى المملكة محمد عيسى، ومندوب عن المراسم الملكية.

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