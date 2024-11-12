شكرا لقرائتكم خبر عن عبر "أبشر".. كيف تشارك في المزاد الإلكتروني للوحات المميزة غدًا؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدخول على منصة "أبشر".

اختيار "خدمات" من تبويب "خدماتي".

اختيار "المرور".

اختيار خدمة "مزاد اللوحات الإلكتروني".

ضمان سلامة الركاب

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للمرور، طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأربعاء من خلال منصة "أبشر"، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.وأكدت الإدارة عبر حسابها بمنصة "إكس" اليوم الثلاثاء، أن المزاد يقام على مدى يومين، إذ يبدأ غدًا الأربعاء، وينتهي بعد غد الخميس.وأوضحت "المرور" مجموعة من الخطوات الإلكترونية التي يمكن من خلالها الاشتراك في المزاد، وهي كالآتي:

سبق وأطلقت إدارة المرور حملة توعوية بعنوان "الرحلة الصح" تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول مخاطر النقل غير المرخص، وتسليط الضوء على أهمية اختيار الناقل المرخص لضمان سلامة الركاب وراحتهم.



وشددت الحملة على رسالة واضحة: "لا تركب مع أي أحد، اركب مع اللي تعرف مساره"، مشيرة إلى أن الناقل المرخص يوفر خدمة تتبع مسار الرحلة بشكل مباشر، مما يعزز من شعور الركاب بالراحة والأمان.