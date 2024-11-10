شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية إيران والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشيكان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأشاد فخامته بمبادرة المملكة الدعوة لقمة متابعةٍ عربيةٍ إسلاميةٍ مشتركة لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، متمنيًا للقمة النجاح والتوفيق.
كما جرى خلال الاتصال استعراض تطور العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها.
وأشاد فخامته بمبادرة المملكة الدعوة لقمة متابعةٍ عربيةٍ إسلاميةٍ مشتركة لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، متمنيًا للقمة النجاح والتوفيق.
كما جرى خلال الاتصال استعراض تطور العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها.