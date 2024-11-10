السعودية | ارتفاع أسعار الإيجارات يعصف بأصحاب المحال التجارية.. ومغردون: لابد من حلول

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الإيجارات يعصف بأصحاب المحال التجارية.. ومغردون: لابد من حلول والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تربع قطاع تأجير المحال التجارية على قائمة العقارات الأكثر ارتفاعا في الأسعار بالمملكة، وهو الأمر الذي يضطر على أثرها المستأجر إلى رفع أسعار السلع من أجل القدرة على تسديد قيمة الإيجار، أو تركها في أغلب الأحيان.

وفي هذا الصدد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة عدد من التغريدات التي تفيد بإغلاق بعض محلات المأكولات والمشروبات، بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات.

حيث ذكر ماجد المقاطي في تغريدة على منصة إكس: “المحل الشهير توماهوك يغادر حي الملقا, المحل عليه زحمة مش طبيعي”.

وعلق خليل قائلا: “الإيجار السنوي مليون ريال كيف يكسب مالك المطعم بالله كيف يغطي التكاليف؟، السبب الاول و طارد لاصحاب المحلات هو الايجارات لازم وزارة التجارة تجلس مع الامانة والبلديات وحل المشكلة”.

فيما قال محمد بن موعود: “سلوك اختيار موقع المطاعم من المستثمرين السعوديين بالفترة الاخيرة اختلف اختلاف مميز ودليل على النضج اللي وصلوا له.

وأضاف: “واللي اقصده انه ماصار فيه شارع او حي معين لازم انك تفتح فيه، صرنا نشوف مطاعم بالمحمدية ومطاعم بالمصيف ومطاعم في عرقه ومطاعم بالعليا ومطاعم بالريان ومطاعم بالبديعه والسويدي ولبن والمهدية والزين اذا فرض نفسه كلن يتعنى له”.

وتابع: “ظاهرة أن المطعم لازم يكون في الملقا او انس بن مالك انتهت والسبب معروف والمستثمر خلاص صار فاهم وواعي”.

من جانب آخر قال فهد: “القوة الشرائية مهما كانت قوية أصبحت غير قادرة على اللحاق بتضخم الإيجارات في الرياض, العقاريين سرطان ينخر في الدولة”.

حساب يكتب باسم حدك نظر قال: “طبيعي الربح بيكون قليل بالشمال بسبب الاجارات المرتفعة كل محل يروح للشمال للأسف شرق الرياض / غرب الرياض / جنوب الرياضك كثافة سكانية / الأجار أقل بما لايقل عن ٣٠٪ المفترض تنتهي هبة الشمال”.

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