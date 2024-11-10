شكرا لقرائتكم خبر بيع صقرين بنحو 200 ألف ريال في الليلة الـ 19 لمزاد نادي الصقور السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت البداية مع شاهين فرخ، طرح القنفذة، للطواريح عمر ويوسف وخالد المرحبي، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 40 ألف ريال، وشهد منافسة كبيرة قبل أن يتم بيعه بمبلغ 91 ألف ريال.
وجاء ختام الليلة مع الصقر الثاني شاهين فرخ، طرح الحسي بأملج، للطواريح مصعب وداود عبدالمجيد الجهني، ونواف وعبدالرحمن نجاي الجهني، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 65 ألف ريال، وتم بيعه بمبلغ 100 ألف ريال.
ويوفر نادي الصقور السعودي العديد من المزايا والخدمات المتكاملة للطواريح طوال موسم الطرح، إذ تستقبل فرق النادي في المناطق (الشرقية والشمالية والغربية الشمالية والغربية الجنوبية) مالك الصقر (الطاروح)، ويتكفَّل النادي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة وعبر حسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي.
ويصنَّف مزاد نادي الصقور السعودي أكبرَ مزادٍ رسمي للصقور التي يتم طرحها على أرض المملكة، حيث يعزز الموروث الثقافي والحضاري والاقتصادي للمملكة ضمن خططها لتحقيق رؤية المملكة 2030، في دعم الأنشطة المرتبطة بهواية الصيد بالصقور.
ويهدف نادي الصقور السعودي، من خلال مزاده للطرح المحلي، إلى تطوير مستوى مزادات الصقور في المملكة؛ لتصبح أهم المحطات لمحبي هواية الصيد بالصقور والمهتمين بتربيتها على مستوى العالم، كما يهدف إلى تنظيم آلية بيع الصقور وشرائها في المملكة، والحفاظ على سُلالات الصقور المهددة بالانقراض من خلال منع بيعها والتوعية بعدم طرحها.
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