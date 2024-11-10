شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن: 3.4 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أودع اليوم الأحد برنامج حساب المواطن 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والثمانين 10.7 مليون مستفيد وتابع.وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 222 مليار ريال منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.وأوضح أن 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1476 ريال.وأشار الهاجري، إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 75%، وبلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد.