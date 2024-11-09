شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية شمال قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية على الأسر المتضررة في شمال قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، بالتعاون مع المركز السعودي للثقافة والتراث.
وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي أطلقها المركز بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -. يقف فيه الجميع متكاتفين بروح العطاء والإنسانية This is a Twitter Status— مركز الملك سلمان للإغاثة (@KSRelief) https://twitter.com/KSRelief/status/1846551673700778385?ref_src=twsrc%5Etfw
يذكر أن شمال قطاع غزة يواجه تحديات إنسانية كبيرة في ظل الظروف الراهنة، ما يجعل هذه المساعدات ضرورية لدعم صمود الأسر ومواجهة تحديات الحياة اليومية، خاصة في ظل استمرار الحرب على القطاع وإغلاق المعابر الحدودية.
وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي أطلقها المركز بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -. يقف فيه الجميع متكاتفين بروح العطاء والإنسانية This is a Twitter Status— مركز الملك سلمان للإغاثة (@KSRelief) https://twitter.com/KSRelief/status/1846551673700778385?ref_src=twsrc%5Etfw
تحديات إنسانيةوتتضمن السلال الغذائية الموزعة مجموعة من السلع التي تلبّي الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر.
يذكر أن شمال قطاع غزة يواجه تحديات إنسانية كبيرة في ظل الظروف الراهنة، ما يجعل هذه المساعدات ضرورية لدعم صمود الأسر ومواجهة تحديات الحياة اليومية، خاصة في ظل استمرار الحرب على القطاع وإغلاق المعابر الحدودية.