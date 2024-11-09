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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية شمال قطاع غزة

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واس- غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية على الأسر المتضررة في شمال قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، بالتعاون مع المركز السعودي للثقافة والتراث.
وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي أطلقها المركز بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -. يقف فيه الجميع متكاتفين بروح العطاء والإنسانية This is a Twitter Status— مركز الملك سلمان للإغاثة (@KSRelief) https://twitter.com/KSRelief/status/1846551673700778385?ref_src=twsrc%5Etfw

تحديات إنسانية

وتتضمن السلال الغذائية الموزعة مجموعة من السلع التي تلبّي الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر.
يذكر أن شمال قطاع غزة يواجه تحديات إنسانية كبيرة في ظل الظروف الراهنة، ما يجعل هذه المساعدات ضرورية لدعم صمود الأسر ومواجهة تحديات الحياة اليومية، خاصة في ظل استمرار الحرب على القطاع وإغلاق المعابر الحدودية.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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